В Черняховске власти намерены сохранять старинные здания и брусчатые дороги, чтобы город получил статус исторического поселения

. Фото: Администрация Черняховска.

Населенных пунктов с таким высоким статусом в Калининградской области пока нет

В Черняховске власти намерены сохранять и реставрировать старинные здания и брусчатые дороги, чтобы город получил статус исторического поселения. Об этом глава Черняховска Виктор Вобликов рассказал 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- Мы поставили такую задачку непростую – планируем в 2027 году выйти уже на Министерство культуры Российской Федерации для того, чтобы получить статус исторического поселения либо регионального, либо федерального значения. Сейчас у нас прорабатывается уже научное обоснование, полностью все социокультурные исследования, историческая составляющая, и мы планируем подавать заявку на внесение города Черняховска, его части, которая и получит статус исторического поселения, - рассказал чиновник.

Виктор Вобликов отметил, что таких городов на территории Российской Федерации всего 43. А в Калининградской области нет пока ни одного.