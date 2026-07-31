Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на данные бронирований.

Калининград со средней стоимостью ночи 4922 руб. расположился в рейтинге на 7 месте между Геленджиком и Краснодаром. На первом месте Санкт-Петербург, на втором – Сочи, следом идет Ялта.

В топе также оказались Москва, Казань, Анапа и Кисловодск.

Отмечается, что в среднем по стране за год цена ночи в отелях увеличилась на 10%, а в апартаментах – на 6%.