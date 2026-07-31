. Фото: правительство Калининградской области.

Александр Калькута покинул пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Об этом чиновник написал в телеграм-канале Агентства.

Он поблагодарил губернатора и всех коллег на региональном и муниципальном уровнях за совместную работу и сотрудничество в международных проектах.

«Это был классный опыт», - резюмировал Александр Калькута и отметил, что сам он остается «в международной сфере и на связи».

Александр Калькута был назначен главой Агентства в марте 2025 года. С 2023 года и до назначения руководителем Агентства работал заместителем представителя МИД России в Калининграде.