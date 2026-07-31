Большинство калининградцев уверяют, что никогда не опаздывают на работу

Большинство (75%) калининградцев заявили, что никогда не опаздывают на работу и вообще назвали себя исключительно пунктуальными людьми. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на данные свежего опроса.
Лишь 4% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 7% — несколько раз в месяц. 10% опаздывают несколько раз в год.
Да и то, большинство нарушителей допускают опоздание не больше чем на 10-15 минут
На час и более задерживаются лишь 2% горожан.
Главные причины опозданий связаны пробками и задержкой общественного транспорта. На втором месте оказались разные форс мажорные обстоятельства. На третьем – личные дела или семейные обстоятельства.