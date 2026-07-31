Калининградский музей изобразительных искусств рассчитывает получить еще две декорации «Союзмультфильма»

В собрании музея большая коллекция кукол и декораций из мультфильма. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Калининградский музей изобразительных искусств, который много лети формирует собрание, посвященное Гофману, рассчитывает получить еще две декорации от «Союзмультфильма», которые использовались для создания анимационного фильма про Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Гофманиада». Об этом 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказала директор Музея изобразительных искусств Калининграда Галина Заболотская.

«Основной наш партнер это «Союзмультфильм», и еще две декорации, которые «Союзмультфильм» может нам предоставить, мы надеемся получить в следующем году. Это непростая задача, потому что декорации находятся в разобранном состоянии, их предстоит собрать, реставрировать, найти место для их экспонирования в залах гофмановской экспозиции нашего музея», - сказала директор.

. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Галина Заболотская отметила, что декорации должны экспонироваться вместе с куклами, которые участвовали в фильме.

«То, о чем мы говорим с Михаилом Михайловичем Шемякиным, это, конечно, закончить этот проект. Он параллельно прирастает произведениями самого Михаила Михайловича. Мы собрали полную коллекцию фарфора – это тот проект, который он сделал с императорским заводом. И этот проект тоже продолжается. И каждый год мы получаем новые вещи. И, конечно, коллекция графики самого Михаила Михайловича. Мы сотрудничаем и с ним лично, и с центром Михаила Шемякина на Садовой в Санкт-Петербурге.

В планах у музея завершить комплектование и формирование основной экспозиции и сделать один большой общий проект, куда будут включены произведения Михаила Шемякина, которые коснутся темы Гофмана и не только.