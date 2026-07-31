В Славске 1 августа отметят День города

В Славске в субботу, 1 августа, отметят День города. На протяжении дня на сцене будут выступать артисты. Гости увидят хореографический коллектив «Ассорти», народный ансамбль «Балтийский казачий хор», послушают Игоря Семина, кавер-группу R.E.D, «Кениг трибьют бэнд» и DJ APC. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

На центральной площади города гостей ждут уличные деревянные игры и головоломки

В течение дня будет работать музейная и военно-патриотическая площадки, фотокабина, тематические фотозоны.

На мини-стадионе развернут лазертаг, на площадке «Промолодёжь» – исторический квест.

Вход свободный.