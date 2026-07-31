В Советске дети прыгали в реку с набережной, их родителей оштрафовали

В Советске оштрафовали родителей, чьи дети прыгали в реку Неман с набережной и купались в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что полицейские изучили видео, на котором и запечатлено правонарушение. Личности подростков установили инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.

Трое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет и их родители стали участниками беседы о недопустимости подобного поведения на воде.

Полиция напоминает родителям о важности контроля за организацией досуга детей.