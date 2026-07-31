В Черняховске историческое здание с сохранившимися немецкими надписями превратят в достопримечательность

. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

В Черняховске намерены сохранить и восстановить фасад исторического дома №11 на улице Крупской, на котором сохранились старые надписи на немецком языке – реклама лавки с фамилией владельца. Здание закреплено за обществом охотников и рыболовов. Об этом глава Черняховска Виктор Вобликов рассказал 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- В настоящее время разрабатывается концепция именно с разработкой паспорта фасада. После этого определяются точки финансирования. Мы с обществом охотников будем прорабатывать совместно такую коллаборацию. В частности, финансируем для того, чтобы и это здание было приведено не просто в нормативное состояние, но еще и стало одной из интересных локаций для наших гостей, - прокомментировал глава.

Также Виктор Вобликов рассказал, что власти намерены добиться присвоения Черняховску статуса исторического поселения.