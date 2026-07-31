В Калининграде открылась выставка, посвященная военной истории России

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградском музее изобразительных искусств представили выставку «Русский императив»: более 160 произведений современных авторов, которые рассказывают о военной истории России, о человеке в переломные моменты, его силе духа и доблести.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в экспозиции представлены живопись и графика авторов, некоторые из которых и сами прошли войну.

Как отметила заместитель председателя правительства Калининградской области – министр соцполитики Анжелика Майстер, история нашей страны – это история постоянной борьбы за наше существование.

«Сегодняшняя выставка, она проходит в сложное для нас время. Мы отстаиваем свою свободу, независимость. Мы отстаиваем будущее своих детей», – сказала она.

Организаторов поблагодарил и глава регионального минкульта Андрей Ермак.

В рамках экспозиции запланирована программа тематических мероприятий: лекции, мастер-классы, концерты, встречи с художниками.

Проект ранее был представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Анапе, Тольятти, Воронеже и других городах.

Выставка в Калининграде доступна до 27 сентября.