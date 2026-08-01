В Калининграде сегодня прощаются с основателем областного концертного духового оркестра

Фото: Калининградская областная филармония.

В субботу, 1 августа, с 11:00 до 12:00 в концертном зале Калининградской областной филармонии на ул. Б. Хмельницкого пройдет прощание с Эдуардом Гантовским, заслуженным артистом России, выдающимся дирижером.

Похороны состоятся на военно-мемориальном кладбище «Курган славы» в поселке Медведевка.

Маэстро ушел на 97-м году жизни. Его называют человеком-эпохой, который посвятил себя без остатка высокому искусству, развитию культуры в Калининградской области.

Одним из главных дел его жизни стало создание Калининградского областного концертного духового оркестра в 1990 году. С 2007-го коллектив, который под руководством Гантовского отличался высочайшим профессионализмом и богатейшим репертуаром, вошел в состав Калининградской филармонии.