Таможня предупреждает об увеличении потока автомобилей из Калининградской области в Польшу

. Фото: Таможня Калининградской области.

Увеличение потока машин на выезд из Калининградской области в Польшу зафиксировано 31 июля, в пятницу. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, у пункта пропуска Мамоново-2 скопилась очередь. В колонне порядка 30-40 машин.

Пробки связывают с окончанием школьных каникул в отдельных землях Германии: ранее приехавшие в Калининградскую область граждане едут обратно.

В ближайшие выходные и последующие дни таможня и погранслужба усилят дежурные смены и организуют осмотр машин и товаров, которые везут через границу.