Беспрозванных пригласил калининградцев 1 августа к памятнику погибшим в Первой мировой войне

. Фото: правительство Калининградской области.

В субботу, 1 августа, в День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне в Калининграде состоится мемориальная акция. В ней поучаствовать предлагает губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Завтра сам приду к памятнику на Гвардейском проспекте. Тоже присоединяйтесь. Начало в 10 утра», – написал глава региона в соцсетях.

Алексей Беспрозванных отметил, что Калининградская область – единственный регион России, где шли полномасштабные сухопутные сражения Первой мировой войны. Под Гусевом – бывшим Гумбинненом – русские войска в августе 1914 года разгромили немцев в сражении, вошедшем в историю как Гумбинненское. Это была первая крупная победа русской армии в войне.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов и призвал проверить все памятные места, посвященные героям Первой мировой.

«Приведите их в порядок, если это нужно, и обязательно проведите памятные церемонии», - обратился к чиновникам глава области.