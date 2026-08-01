Беспрозванных поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником

. Фото: правительство Калининградской области.

День сотрудника органов следствия и 15-летие Следственного комитета Российской Федерации отметил в Калининграде: сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником поздравил Алексей Беспрозванных.

На расширенном заседании коллегии ведомства присутствовали представители органов власти, общественных организаций, руководители силовых структур, депутаты – вместе посмотрели видеопоздравление президента.

Глава региона поздравил сотрудников Следкома, особую благодарность выразил ветеранам следствия. Отличившимся сотрудникам были вручены региональные и ведомственные награды, юбилейные медали «80 лет Калининградской области».

Алексей Беспрозванных осмотрел в Доме офицеров современную криминалистическую технику и фотовыставку.