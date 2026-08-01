В Калининграде подсветят телебашню на Советском проспекте

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отмечает 25-летие. 1-13 августа филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ» присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

На реях появятся поздравления: «Это наше. Это работает», «РТРС — 25 лет», «С юбилеем РТРС!», а на стволе мачты - красочные переливы.

Аналогичные шоу устроят на всех башнях и мачтах страны.

Калининградский филиал вошел в состав РТРС в 2001 году. Его сеть обеспечивает 100 % жителей региона возможностью принимать 20 телеканалов и три радиостанции без абонентской платы.