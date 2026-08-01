В Зеленоградске полицейские отыскали потерявшуюся 4-летнюю девочку из Москвы. Известно, что Катя приехала в Калининградскую область с бабушкой – отдыхали на побережье, вместе гуляли по улицам курорта и кормили кошек. В какой-то момент девочка потерялась и осталась одна.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, малышке помогли полицейские, которые находились в Зеленоградске по служебной необходимости. Они заметили на улице напуганную девочку, успокоили ее, поговорили. Малышка сумела объяснить, в каком отеле они с бабушкой остановились. С женщиной оперативно связались. Оказалось, что она как раз собиралась идти в полицию.