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НовостиОбщество1 августа 2026 16:09

В Зеленоградском районе нашли 3,6 га заросших полей

Арендатору выписали 400 тыс. рублей штрафа
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградском районе нашли 3,6 га заросших полей – территорию сельхозугодий обследовали специалисты Россельхознадзора. Они и выяснили, что участок сельхозназначения, находящийся в аренде у юридического лица, запушен. Он зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Более того, рядом обнаружили навалы грунта с поврежденными керамическими трубками для дренажа.

Правообладателю выдано предписание об устранении нарушений 1 апреля 2027. Также ему выписали 400 тысяч рублей штрафа, половину он уже оплатил.