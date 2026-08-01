Министр посетила Светловскую больницу и врачебную амбулаторию в Волочаевском

Заместитель председателя правительства Калининградской области, министр соцполитики Анжелика Майстер посетила учреждения здравоохранения Светловского округа.

Она посетила врачебную амбулаторию в поселке Волочаевское, оценила состояние объекта и соблюдение сроков запланированного ремонта.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках визита также состоялось посещение Светловской центральной районной больницы. В этом году там завершается ремонт 4 этажа, отремонтирована кровля терапевтического корпуса. Уже выполнен и капремонт рентген кабинета и установлен новый рентген-аппарат.

- Правительство Калининградской области уделяет особое внимание развитию объектов социальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях региона. Работа ведется системная: проверили учреждения, где ремонт уже завершен, где обновление в процессе или к нему идет подготовка, – сказала Анжелика Майстер.