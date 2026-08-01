Алексей Беспрозванных вручил юбилейные медали ветеранам госслужбы в честь 80-летия Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

В правительстве прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Калининградской области». Награды получили ветераны государственной и муниципальной службы, вручал их губернатор Алексей Беспрозванных.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медалями отмечены сотрудники за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в социально экономическое развитие области.

Как отметил губернатор, ветераны и сегодня остаются активными участниками общественной жизни региона – наставляют молодых специалистов, реализуют социально значимые инициативы.

«Настоящий слуга государства востребован всегда и везде», – отметил глава региона.