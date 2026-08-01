Калининградец отправился в США на Кубок мира по BMX-фристайлу

Бирмингем в Алабаме принимает второй этап Кубка мира по BMX-фристайлу в дисциплине «парк». В составе сборной России, которая уже прибыла в США, есть представитель Калининграде – это Анар Алиев. Об этом сообщает Федерации велоспорта России.

Масштабные соревнования, которые объединили спортсменов из разных стран мира, пройдут со 2 по 10 августа.

От России на соревнования, помимо Анара, заявлены также

Арсений Любишкин (Краснодарский край), Александр Моллаев (Краснодарский край) и Никита Фоминов (Санкт-Петербург).

Отмечается, что на первом этапе Кубка мира во французском Монпелье лучший результат среди россиян показал как раз наш Анар Алиев, занявший пятое место.

Желаем ребятам победы!