Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2026 19:14

На трассе в Черняховск произошло смертельное ДТП

Скончался 47-летний мужчина
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: УГИБДД Калининградской области.

На трассе в Черняховск в районе пос. Подгорное «Ниссан», которым управлял 47-летний водитель, выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате ДТП сам водитель погиб, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Авария произошла 1 августа около 18:10. После удара с «Шевроле», водитель автомобиля «Ниссан» скончался на месте, водитель и пассажир «Шевроле» получили травмы и были доставлены в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.