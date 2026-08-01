На трассе в Черняховск произошло смертельное ДТП

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

На трассе в Черняховск в районе пос. Подгорное «Ниссан», которым управлял 47-летний водитель, выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. В результате ДТП сам водитель погиб, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Авария произошла 1 августа около 18:10. После удара с «Шевроле», водитель автомобиля «Ниссан» скончался на месте, водитель и пассажир «Шевроле» получили травмы и были доставлены в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.