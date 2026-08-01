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НовостиПроисшествия1 августа 2026 19:26

На улице Янова в Калининграде в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Ребенка доставили в больницу
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

В Калининграде на выезде с улицы Яналова на улицу Комсомольская случилось ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. О произошедшем сегодня, 1 августа, около 15:00 рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Известно, что столкнулись два автомобиля марки «Ауди», которые ухали в попутном направлении. Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции.

7-летний пассажир одной из машины был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем кресле.