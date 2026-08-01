Калининградская «Балтика» обыграла «Динамо» дома

Калининградская «Балтика» обыграла «Динамо» на «Ростех арене» в субботу, 1 августа. Первый домашний матч в сезоне 2026/2027 Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:1 в пользу балтийцев.

Начало встречи не подарило болельщикам поводов порадоваться голам. А вот на 57-й минуте первый гол игры забил полузащитник «Балтики» Николай Титков. Уже на 74-й минуте нападающий Брайан Хиль успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество балтийцев.

Две минуты спустя форвард московского «Динамо» Артур Гомес сократил отставание. В добавленное время счет не поменялся.

Следующий матч «Балтика» проведет в среду, 5 августа, в гостях против санкт-петербургского «Зенита».