Калининградские волонтеры спасают собаку, которую грозит убить хозяин

Новый дом ищут лайке по кличке Муха.
«Хозяин сказал: если не заберут, он убьет ее», - сообщили жуткие подробности волонтеры в сообществе приюта «Надежный друг».
Мухе – пять лет. Для нее подойдет дом или дача – собака охотничья и больше привыкла к улице. При этом с людьми ладит хорошо, обработана от паразитов и получила все прививки.
- Возможно, кому-то нужен верный, спокойный и дружелюбный комок счастья, - надеются волонтеры и обещают сами привезти собаку к новому хозяину и даже помочь с кормом.
Более подробную информацию можно получить по телефону 89531150324.