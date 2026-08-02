Калининградские волонтеры спасают собаку, которую грозит убить хозяин

Мухе ищут тех, кто действительно готов ее полюбить и заботиться. Фото: сообщество «Надежный друг»

Новый дом ищут лайке по кличке Муха.

«Хозяин сказал: если не заберут, он убьет ее», - сообщили жуткие подробности волонтеры в сообществе приюта «Надежный друг».

Мухе – пять лет. Для нее подойдет дом или дача – собака охотничья и больше привыкла к улице. При этом с людьми ладит хорошо, обработана от паразитов и получила все прививки.

- Возможно, кому-то нужен верный, спокойный и дружелюбный комок счастья, - надеются волонтеры и обещают сами привезти собаку к новому хозяину и даже помочь с кормом.

Более подробную информацию можно получить по телефону 89531150324.