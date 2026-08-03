Накоплений калининградцев хватит на 4,4 месяца, если не работать – исследование

Большинство (66%) калининградцев следят за своими доходами и расходами и просчитывают траты. Сервис SuperJob выяснил, сколько горожане продержатся, если вдруг потеряют доход.

Выяснилось, что 13% респондентов смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, еще 15% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, только 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.

В среднем же калининградцы могут не работать и жить без зарплаты всего 4,4 месяца.

При это 38% респондентов признались, что сбережений у них нет вовсе.

Финансовую грамотность большинство граждан (55%) оценивает как среднюю, высокой ее считают лишь 17%, низкой — 12%.