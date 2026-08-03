Беспрозванных поздравил жителей Славска с Днем города

. Фото: правительство Калининградской области.

В субботу, 1 августа, губернатор Алексей Беспрозванных принял участие праздновании Дня города Славска. Муниципалитету он вручил орден за заслуги перед Калининградской областью – награду принял глава округа Сергей Яцков.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в этот же день губернатор вручил медали «80 лет Калининградской области» десяти жителям. Среди них – представители сфер здравоохранения, образования, культуры, управления.

«Славский район – это край польдеров, здесь сосредоточены около 70 процентов всех польдерных земель Калининградской области, дающих богатый урожай вопреки природе болот», - особо губернатор отметил аграриев.