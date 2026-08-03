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НовостиОбщество3 августа 2026 7:42

Беспрозванных поздравил жителей Славска с Днем города

Торжества состоялись 1 августа
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В субботу, 1 августа, губернатор Алексей Беспрозванных принял участие праздновании Дня города Славска. Муниципалитету он вручил орден за заслуги перед Калининградской областью – награду принял глава округа Сергей Яцков.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в этот же день губернатор вручил медали «80 лет Калининградской области» десяти жителям. Среди них – представители сфер здравоохранения, образования, культуры, управления.

«Славский район – это край польдеров, здесь сосредоточены около 70 процентов всех польдерных земель Калининградской области, дающих богатый урожай вопреки природе болот», - особо губернатор отметил аграриев.