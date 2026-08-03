Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по качеству дорог

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В рейтинге российских регионов по качеству дорог Калининградская область заняла 23 место из 85, расположившись между Кабардино-Балкарской Республикой и Приморским краем. Об этом свидетельствует свежее исследование РИА Новости.

Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог на конец 2025 г. в Калининградской области составляет 64.1%.

Плотность дорог с твердым покрытием в регионе составляет 521 км на 1000 кв км территории.

На конец 2025 года в целом по России 55,2% автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативам. В 2020 году их было 50,4%.

При этом доля дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, составляет в конце 2025 года 56,3%, а доля местных дорог общего пользования - 54,7%.

Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге, а замыкают его Архангельская и Волгоградская области.