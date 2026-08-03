Жители Калининградской области за неделю перевели мошенникам больше 39,8 млн рублей

Только за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Доверчивые люди перевели преступникам больше 39,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Отмечается, что больше всех потерял житель Калининграда. Его запугали обвинениями в якобы финансировании вооруженных сил иностранного государства. Прибывшему курьеру мужчина отдал более 8,3 млн рублей и ювелирные изделия стоимостью более 3,8 млн рублей.

В числе жертв также оказались: пенсионеры из Калининграда и Гусевского района, электромеханик и жительница Пионерского.