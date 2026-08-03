Жителей Черняховска предупредили о проблемах с водой 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Черняховск коммунальщики ведут аварийные работы на улице Ленинградской. Сегодня до 16:30 возможны перебои с водоснабжением, сообщает пресс-служба областного «Водоканала».

В озону отключение попали жилые дома: ул. Ленинградская д.16, 18, 20, 22, 24 корп: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Административные здания: ул. Ленинградская, 26.

Пониженное давление в сети в домах на: ул. Б. Хмельницкого, Горького, Лермонтова, Кирова, Кубышева, Черняховского, Дзержинского, Красноармейская, Пригородная.