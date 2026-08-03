В Светлогорске женщина, желая снять с себя порчу, отдала гадалке два золотых кольца и деньги

В Светлогорске женщина, желая снять с себя порчу и сглаз, отдала незнакомке два золотых кольца и 45 тысяч рублей. Аферистку удалось найти, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что 40-летняя женщина в одном из кафе Светлогорска разговорилась с незнакомкой. Та тут же разглядела в новой подруге «негативную энергию» и предложила обряд очищения, а еще погадать.

Клиентка на радостях передала «для проведения ритуала» украшения, одно из которых было с изумрудом, и наличку. Получив ценности, гадалка скрылась.

Мошенницей оказалась судимая 33-летняя жительница Калининграда. Дома у нее нашли залоговые билеты из ломбарда. Деньги были уже потрачены.

Заведено уголовное дело.