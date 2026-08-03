В Калининградской области ищут полуразрушенный дом для съемок кино

В Калининграде идут локации для съемок очередного фильма. Сюжет пока держат в секрете, зато известны желания организаторов. Как сообщает Фестивальная дирекция, в кадре хотят видеть одиноко стоящий старый немецкий дом в разрушенном состоянии. Обязательная деталь – проломленная черепичная крыша.

Также требуется целый просторный дом с высокими потолками и удобной планировкой, где кухня объединена с гостиной. Желательно наличие нескольких окон в комнате. Важное условие – готовность хозяев разрешить декораторам поклеить «старые немецкие обои» или перекрасить стены. Также возможно на окно установят деревянную раму.

Кроме того, организаторы съемок ищут живописную дорогу, вымощенную брусчаткой. Тут условие – старые деревья по обочинам и полное отсутствие современных построек в перспективе кадра.

Если вы знаете, где есть такие места или являетесь их владельцем, пишите организаторам: cinema39@festdir.ru.