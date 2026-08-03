Два дома на улице Красной в Калининграде внесены в список памятников

Ул. красная, 26-28. Фото: prussia39.ru.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации попали два дома на улице Красной в Калининграде. В список они внесены в качестве объекта.

Как сообщает Служба охраны ОКН в «ВК», речь идет о жилых домах постройки начала XX века №30-32 и 26-28.

Первый это трехэтажное Т-образное с мансардой здание. Характерными особенностями здания являются широкие оконные проемы с прямыми перемычками, чуть скругленными по углам, и членение фасада лопатками. Дверные проемы входов в здание венчают рельефы, сообщает сайт Prussia39.

Второй дом – трехэтажное П-образное с мансардой здание под сложной черепичной крышей. На западном фасаде выполнены ризалиты. Фасад декорирован междуэтажными и венчающими карнизами, лопатками, наличниками.