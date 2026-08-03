В конце Московского проспекта перенесут остановку общественного транспорта

. Фото: администрация Калининграда.

В конце Московского проспекта решили перенести остановку общественного транспорта «ул. Миклухо-Маклая» – подрядчика для работ уже нашли. О решении проблемного вопроса сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что сейчас остановка находится на небольшом островке, зажатом посреди проезжей части, что и неудобно, и небезопасно. Еще один момент – попасть на пешеходный переход оттуда можно лишь через проезжую часть, а там уже происходили ДТП.

Решено сдвинуть остановку ближе к «Гран-Мару», где расширят проезжую часть, создав заездной карман и поставят остановочный павильон, оборудовав тротуар и велодорожку рядом.