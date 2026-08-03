Игру «Балтики» с «Динамо» посетило больше 15 тысяч болельщиков

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

В субботу, 1 августа, игру «Балтики» с «Динамо» посетило 15310 человек. Число болельщиков озвучили в пресс-службе калининградского ФК.

«Балтийцы, спасибо каждому, кто был рядом в эту субботу! Ваши эмоции на трибунах сделали этот день по-настоящему особенным», - говорится в сообщении.

Напомним, в тот день «Балтика» обыграла «Динамо» на «Ростех арене» счетом 2:1.

Авторами голов выступили Николай Титков и Брайан Хиль.

У москвичей отличился Артур Гомес.

Следующий матч «Балтика» проведет в среду, 5 августа, в гостях против санкт-петербургского «Зенита».