Игру «Балтики» с «Динамо» посетило больше 15 тысяч болельщиков

Фото: пресс-служба ФК "Балтика".
В субботу, 1 августа, игру «Балтики» с «Динамо» посетило 15310 человек. Число болельщиков озвучили в пресс-службе калининградского ФК.
«Балтийцы, спасибо каждому, кто был рядом в эту субботу! Ваши эмоции на трибунах сделали этот день по-настоящему особенным», - говорится в сообщении.
Напомним, в тот день «Балтика» обыграла «Динамо» на «Ростех арене» счетом 2:1.
Авторами голов выступили Николай Титков и Брайан Хиль.
У москвичей отличился Артур Гомес.
Следующий матч «Балтика» проведет в среду, 5 августа, в гостях против санкт-петербургского «Зенита».