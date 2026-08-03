В Калининграде 21-летний парень оборудовал тайники с наркотиками

21-летний калининградец попался на незаконном обороте наркотиков. При нем полицейские обнаружили и изъяли 11,73 гр. запрещенного порошка.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, дома у парня правоохранители обнаружили и изъяли еще смеси, содержащие синтетические наркотики, а также электронные весы и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки «запрещенки».

Известно, что оперативники выявили несколько тайников с закладками, которые успел оборудовать молодой человек. Из них достали еще 17,36 гр. наркотиков.

Заведены уголовные дела.