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НовостиОбщество3 августа 2026 13:45

В Калининградской области 100 человек объединились, чтобы разобрать бобровые плотины

Ручьи от сооружений бобров освобождали в охотугодьях
Александр КАТЕРУША
Фото: минприроды региона.

Фото: минприроды региона.

В Калининградской области в общедоступных охотугодьях разобрали десятки бобровых плотин – в акции 1 и 2 августа участвовали 100 человек. Об этом сообщает минприроды региона.

Сооружения бобров убирали на территории Новоселовского, Краснополянского, Майского, Багратионовского угодий. За дня сотрудникам министерства и охотникам-добровольцам удалось разобрать 43 бобровые плотины.

«Это позволило нормализовать гидрологический режим, восстановить естественный водоток на проблемных участках и предотвратить подтопление лесных массивов и прилегающих сельскохозяйственных земель». – прокомментировали в минприроды.