«Крузенштерн» прошел уже 425 морских миль в первом рейсе навигации 2026 года

. Фото: пресс-служба БГАРФ..

Калининградский парусник «Крузенштерн», который в первый рейс навигации 2026 года вышел 16 июля, продолжает плавание в акватории Гданьского залива и Балтийского моря. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, к 31 июля всего пройдено 425,3 морских миль.

Под машиной барк прошел 227,2 миль, только под парусами 20,8 миль, в дрейфе – 87,9 миль.

«На судне все штатно. Палубной командой совместно с практикантским составом проведено 6 парусных авралов», - передают с барка.

Напомним, на паруснике проходят практику около 140 курсантов из КГМТУ, БГАРФ, КМРК и СПбМРК.