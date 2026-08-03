На побережье Балтийского моря военнослужащие развернули ракетные комплексы «Бал»

. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области проходят тактические учения с расчетами противокорабельных ракетных комплексов «Бал». Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в тренировке задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Нанесение ударов по отряду кораблей условного противника проводят с выполнением электронных ракетных пусков. Попутно военнослужащие учатся отражать нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, маскировать машины, охранять позиции. Применяют, в том числе, и беспилотники.

Отмечается, что особенность берегового ракетного комплекса «Бал» – его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях.