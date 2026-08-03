Алексей Беспрозванных прошелся с инспекцией по дворам Калининграда

Фото: соцсети губернатора.

На улицах Римской и Куйбышева губернатор прошел по дворам, где общался с местными жителями и представителями УК. Губернатор решил лично посмотреть, как работают управляющие компании, общаются ли ответственные работники с жителями, как решают спорные вопросы. Об инспекции глава региона написал в соцсетях.

«Проблемы есть – от благоустройства территории до состояния самих домов. Не буду вдаваться в детали. Жильцам поможем», - резюмировал губернатор.

По его словам, контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены, а компании, которые не слышат жителей, будут лишать лицензий.