В Калининграде район улицы Емельянова остался без воды вечером 3 августа

В понедельник, 3 августа, из-за аварийных работ в Калининграде на улице Подполковника Емельянова, несколько домов остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба областного «Водоканала».

До 20:00 сегодня возможны перебои с водоснабжением.

В зону отключения попали жилые здания на:

ул. Измаильская - 14-16;

ул. Карпатская - 10;

ул. Львовская - 18;

ул. Мичурина - 6;

ул. Одесская - 3-7, 10-12, 22-24;

ул. Подполковника Емельянова - 17, 19, 20, 22, 24, 28, 34, 46-56, 58-64, 66-72, 74-80, 88А, 90, 152, 168, 178, 186, 196, 200, 204, 208, 210, 216, 220, 226;

пер. Ржевский 3-й - 7;

ул. Станиславского - 9.