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НовостиОбщество3 августа 2026 16:00

На ул. Артиллерийской запланированы отключения, воду людям будут подвозить в цистернах

Потерпеть местным жителям придется 4 августа
Александр КАТЕРУША

В Калининграде во вторник, 4 августа, будут проходить коммунальные работы на улице Артиллерийской. По данным областного «Водоканала», с 09:00 до 21:00 возможны перебои с водоснабжением.

Местным жителям с 10 утра будут подвозить воду в автоцистернах. Искать ее можно на ул. Артиллерийская, 35.

В зону отключения попадают жилые здания: ул. Артиллерийская - 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59 и административные здания: ул. Артиллерийская - 23А, 25а, 25В, 25Д, 35А, 51, 51А, 55, 35а.