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НовостиПроисшествия4 августа 2026 7:28

На трассе в Мамоново насмерть сбили двух пешеходов

Погибшим 39 лет и 41 год
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

На мамоновской трассе насмерть сбили двух человек. ДТП случилось на 15 километре автодороги Калининград — Мамоново. Пол данным областной ГИБДД, 3 августа около 23:55 людей сбил «Мицубиси», за рулем которого находился 26-летний водитель автомобиля.

Погибшим 39 лет и 41 год. Они находились у автомобиля «Фольксваген», который стоял посреди дороги из-за технической неисправности. Оба несчастных погибли на месте.

Водитель и 26-летняя пассажирка «Мицубиси» с травмами были госпитализированы.