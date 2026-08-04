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НовостиПроисшествия4 августа 2026 7:48

В МЧС рассказали о горевшем доме-памятнике в Калининграде

Пожар случился в переулке Грибоедова
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В Калининграде в переулке Грибоедова горел двухэтажный особняк довоенной постройки. О пожаре, который произошел 3 августа в 20:07, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Огонь охватил кровля сложной планировки на площади 80 кв.м. Из исторического здания эвакуировали 8 человек, в их числе 6 детей. Никто не пострадал. Причину пожара выясняют.

На месте работал 31 человек и 7 единиц техники.

Сгоревший дом носит статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Фишка здания – в облицовки части фасадов гонтом (деревянными пластиночками) из ясеня. В 2021 году здание отремонтировал Фонд капремонта.