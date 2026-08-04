В Калининграде изготовили реалистичные картины из янтаря 50 оттенков

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

В Калининграде изготовили уникальные картины из янтаря 50 оттенков. Изобразили на них гималайского медведя и дальневосточного леопарда. Полотна передадут Музею Уссурийской тайги, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината. Картины украсят основной зал музея.

«После серии экспериментов с термической обработкой солнечного камня специалисты увеличили количество оттенков с 3 до 50 без применения красителей», - рассказали в пресс-службе. Фишка, как оказалось, в методе каления – камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате янтарь меняет природный цвет и приобретает разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 °C светло-желтый янтарь мелких фракций стал лимонным, а через три часа – черным.

Картины получились большие – 2х2,4 м, для их производства использовали почти 19 кг янтаря в форме мельчайшей крошки и более крупных гальки и бусин.