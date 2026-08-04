. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

После ДТП с двумя погибшими пешеходами под Калининградом заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Фигурант – 26-летний житель Калининграда, сообщает пресс-служа областной прокуратуры.

3 августа около 23:55 водитель автомобиля «Мицубиси», ехал по Мамоновскому шоссе и сбил на двух пешеходов, находившихся на обочине. 41-летняя и 39-летний пешеходы от полученных травм скончались на месте.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход расследования дела.