Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 8:15

В Калининградской области с начала сезона зарегистрировали уже 3 случая клещевого энцефалита

Всего от паразитов пострадали более 3.6 тыс человек
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области с начала года 3654 человек обратились к медикам после того, как их укусили клещи. В числе обратившихся за помощью показалось 1141 детей.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с начала сезона зарегистрировано уже 3 случая клещевого вирусного энцефалита и 18 случаев болезни Лайма. Впрочем, как говорят специалисты, эта заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню.

Наиболее надежным способом профилактики инфекции остается вакцинация. Прививку от клещевого энцефалита сделали 13 531 человек, в том числе 2 422 ребенка.