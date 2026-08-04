В Калининградской области снимают фильм о генерале Белобородове

В Калининградской области снимают художественный фильм о генерале Афанасии Белобородове. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

Сейчас для съемок исторической картины ищут уникальный интерьер. В кадре, как говорят организаторы, хотят видеть просторный каменный дом, который выглядит как «бывшая охотничья резиденция прусского аристократа».

«По сюжету на дворе 1945 год, но само здание должно быть визуально старше — постройки конца XIX или начала XX века. Важнейшим объектом в кадре станет камин, поэтому он должен быть высоким и с открытым огнем. Обязательное условие — камин должен быть полностью исправен, так как съемки сцен будут проходить при зажженном пламени», - говорится в сообщении.

Есть и еще весьма строгие требования. Например, стены в комнате могут быть деревянными, каменными или сочетать оба этих материала. Пол – строго из камня или дерева, но без лакового покрытия, чтобы избежать блеска в кадре.

Рамы должны быть деревянными.

Действие фильма разворачивается в 1945 году под Кёнигсбергом. Сюжет держат в сектрете.

Афанасий Белобородов — это один из самых известных и результативных советских полководцев времен Великой Отечественной войны, генерал армии и дважды Герой Советского Союза.