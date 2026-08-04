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НовостиСпорт4 августа 2026 10:55

Калининградский спортсмен завоевал бронзу чемпионата России по борьбе

В Подмосковье отличился Арсен Балаян
Александр КАТЕРУША

Калининградский вольник Арсен Балаян, который выступает в категории до 86 кг, завоевал бронзовую медаль чемпионата России по борьбе, который провели в Подмосковье. Об успехе нашего земляка сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Арсену Балаяну на первом для него взрослом турнире противостояли 36 борцов, в том числе действующий чемпион Европы Ибрагим Кадиев, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Артур Найфонов, чемпион России 2023 года Арслан Багаев.

В поединке за бронзу Арсен боролся с представителем Дагестана Магомеднаби Магомедовым и победил со счетом 10:0.