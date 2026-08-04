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НовостиПолитика4 августа 2026 11:17

В Калининградской области военнослужащие провели тренировку по наведению мостов

Учения провели специалисты инженерного подразделения
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области военнослужащие инженерного подразделения Балтийского флота провели учения. В них задействовано было более 200 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Занятия прошли на нескольких полигонах. Во время учений военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения техники на побережье, разведку мест высадки десанта, применяя миноискатели. Обезврежены были

противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки.

Был развернут танковый мостоукладчик для наведения металлического моста и преодоления водной преграды колонной тяжелой бронетехники.