В Нестеровский район прибудет «Поезд здоровья»

В Нестеровский район едет «Поезд здоровья», врачи будут принимать в мобильных медицинских комплексах с 10 по 15 августа. Как сообщает министерства здравоохранения Калининградской области, местные жители смогут бесплатно пройти обследования рядом с домом. Список поселков, куда приедут специалисты.
Кто будет принимать:
терапевт и гинеколог — осмотр и консультации;
- передвижной маммограф, обследование для женщин;
- мобильный флюорограф, проверка легких;
- детский стоматолог — лечебно диагностический кабинет;
- выездная бригада Центра здоровья для взрослых. Комплексный чек ап (при выявлении врачами факторов риска хронических заболеваний пациентов сразу направляют к бригаде).
В рамках чек апа можно бесплатно пройти:
- антропометрию и определение биологического возраста;
- биоимпедансометрию (анализ состава тела и жировой ткани);
- спирометрию (проверка функции легких).