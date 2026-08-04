В Нестеровский район прибудет «Поезд здоровья»

В Нестеровский район едет «Поезд здоровья», врачи будут принимать в мобильных медицинских комплексах с 10 по 15 августа. Как сообщает министерства здравоохранения Калининградской области, местные жители смогут бесплатно пройти обследования рядом с домом. Список поселков, куда приедут специалисты.

Кто будет принимать:

терапевт и гинеколог — осмотр и консультации;

- передвижной маммограф, обследование для женщин;

- мобильный флюорограф, проверка легких;

- детский стоматолог — лечебно диагностический кабинет;

- выездная бригада Центра здоровья для взрослых. Комплексный чек ап (при выявлении врачами факторов риска хронических заболеваний пациентов сразу направляют к бригаде).

В рамках чек апа можно бесплатно пройти:

- антропометрию и определение биологического возраста;

- биоимпедансометрию (анализ состава тела и жировой ткани);

- спирометрию (проверка функции легких).