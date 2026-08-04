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НовостиОбщество4 августа 2026 13:13

Беспрозванных вручил жилищные сертификаты медикам и работникам сферы соцзащиты

Документы получили 20 жителей региона
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

20 жителей Калининградской области – медики и работники сферы соцзащиты – получили жилищные сертификаты. Вручил их губернатор Алексей Беспрозванных, который в этом году принял решение выделить дополнительные средства на обеспечение работников сертификатами.

В правительстве области напомнили, что сумма жилищного сертификата – 2,5 млн рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории работников бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Специалистам из здравоохранения жилищные сертификаты получают с 2023 года. Жилищные сертификаты и другие меры дополнительной социальной поддержки для работников госучреждений социального обслуживания введены с 2025 году.

Глава региона сообщил о планах увеличить количество сертификатов на 2027 год.